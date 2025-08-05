Спецназ Росгвардии задержал 300 нарушителей миграционного закона

В центре Москвы силовики задержали 300 мигрантов за нарушение правил

Безопасность

Фото: [istockphoto.com]

В Москве сотрудники Росгвардии провели рейд в хостеле в центре столицы, в результате которого были задержаны 300 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщила  пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В операции, направленной на выявление нарушений миграционного законодательства, участвовали сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по г. Москве, оказавшие силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК России.

В ходе рейда были проверены документы (миграционные карты, паспорта и патенты на работу) у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Хакасии мигрантам предложили упрощенное получение гражданства России.