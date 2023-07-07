Свыше 140 птицезащитных устройств установили на ЛЭП в Подмосковье

Свыше 140 птицезащитных устройств антиприсадочного принципа установили специалисты компании «Россети Московский регион» на линиях электропередачи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного Минэнерго.

Работы были выполнены на севере региона. Так, 83 птицезащитных устройства энергетики установили на воздушных линиях «Хлебниково — Водники» и «Ярцево — Хотьково», еще 60 — на воздушной линии «Луговая — Шереметьево».

Как напомнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, программа по установке птицезащитных устройств реализуется в области с 2015 года. Такие устройства абсолютно безопасны для пернатых, при этом не дают им присаживаться на траверсу опоры ЛЭП, защищая от поражения электрическим током. Данные меры также защищают потребителей электричества от отключений, вызванных коротким замыканием из-за птиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запланирована большая работа по газовой безопасности.