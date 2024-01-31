Свыше 2,5 тыс. ДТП произошло в Кемеровской области в прошлом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В минувшем году в Кемеровской области зафиксировано более 2,5 тыс. аварий, что 1,3% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что в итоге погибло около 300 человек, из которых 13 человек – дети.
Отмечается, что также почти 3,2 тыс. жителей Кузбасса получили травмы различной тяжести.
Добавляется, что основной вид ДТП – это столкновение транспорта, наезды на пешеходов, съезд с дороги, наезд на препятствие и опрокидывание.