Свыше 2,5 тыс. ДТП произошло в Кемеровской области в прошлом году

В минувшем году в Кемеровской области зафиксировано более 2,5 тыс. аварий, что 1,3% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что в итоге погибло около 300 человек, из которых 13 человек – дети.

Отмечается, что также почти 3,2 тыс. жителей Кузбасса получили травмы различной тяжести.

Добавляется, что основной вид ДТП – это столкновение транспорта, наезды на пешеходов, съезд с дороги, наезд на препятствие и опрокидывание.