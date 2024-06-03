Свыше 40 человек тушили пожар в частном доме под Дмитровом
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
В поселке Подосинки под Дмитровом загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре поступили спасателям накануне около шести часов вечера. К тушению привлекали свыше сорока человек и пятнадцать единиц техники. Огонь был ликвидирован ближе к полуночи.
По данным областного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась квартира.