Свыше 40 человек тушили пожар в частном доме под Дмитровом

В поселке Подосинки под Дмитровом загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне около шести часов вечера. К тушению привлекали свыше сорока человек и пятнадцать единиц техники. Огонь был ликвидирован ближе к полуночи.

По данным областного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась квартира.