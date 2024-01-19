Свыше 4,6 тысячи спасателей обеспечивают безопасность Крещенских купаний в Подмосковье

Группировка сил и средств МОСЧС в количестве свыше 4,6 тысячи человек и более 700 единиц техники обеспечивает безопасность жителей и гостей Подмосковья в праздник Крещения Господня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели, медики и полицейские дежурят на открытых водоемах, прудах и купелях. Всего в регионе подготовлено 227 мест для купаний. Они оборудованы освещением, раздевалками, пунктами обогрева и раздачи горячего чая.

Так, к семи часам утра пятницы места для купаний посетили свыше 123 тысяч жителей Московской области, обряд омовения совершили семьдесят четыре тысячи человек.

Самыми популярными местами для купаний являются водопад «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь у Новоиерусалимского монастыря в Истре, а также купель в селе Талеж под Чеховом.

В МЧС добавили, что каждый год в Подмосковье в купании участвуют около двухсот тысяч человек. В ведомстве напомнили, что окунаться в прорубь нужно только в специально оборудованных для этого местах. Также категорически запрещено выходить на лед, толщина которого составляет менее двадцати пяти сантиметров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением.