Свыше 80 деревьев рухнули накануне в Подмосковье из-за непогоды

Сильный ветер накануне повалил восемьдесят шесть деревьев в шестнадцати округах Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В результате были повреждены двенадцать автомобилей, еще три транспортных средства повредил град.

К ликвидации последствий непогоды привлекали полторы сотни человек и почти пятьдесят единиц техники, уточнили в главке.

Ранее сообщалось, что в Щелково из-за упавшего дерева погибли мужчина и его девятилетний внук, возбуждено уголовное дело.