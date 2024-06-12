Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели дедушки и внука из-за упавшего дерева

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и ребенка из-за падения дерева в подмосковном Щелково, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, местный житель и его девятилетний внук возвращались с пляжа через парковую зону. Когда начались сильный дождь и порывистый ветер, мужчина и ребенок укрылись от непогоды под деревом.

В какой-то момент фрагмент дерева упал, причинив смертельные травмы. На месте сейчас работают следователи и криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».