Свыше четырех часов тушили лесной пожар в Раменском

Лесной пожар произошел в трех километрах от деревни Копнино Раменского городского округа, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание обнаружили с помощью системы видеомониторинга. На место незамедлительно отправили десять человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники.

Изначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, затем из-за сильного ветра она увеличилась до 0,25 гектара.

На ликвидацию возгорания ушло 4,5 часа. Причиной пожара стал человеческий фактор. Подозреваемые в поджоге уже установлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.