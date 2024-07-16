Свыше полусотни спасателей тушили возгорание в нежилом здании в Мытищах

Нежилое здание загорелось этой ночью в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре на Осташковском шоссе поступили спасателям от очевидцев около двух часов ночи. К тушению привлекали пятьдесят пять человек и шестнадцать единиц техники.

На ликвидацию последствий возгорания понадобилось почти два с половиной часа. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажки, по факту пожара было возбуждено уголовное дело.