Уголовное дело возбудили после пожара на крыше многоэтажки в Подольске

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания кровли девятиэтажного жилого дома в Подольске, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пожар случился накануне. Огонь перекинулся на жилые помещения, в результате собственникам квартир был причинен крупный материальный ущерб.

Следователи и криминалисты проводят допросы, в том числе сотрудников управляющей компании, которая занималась техническим обслуживанием дома.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске сгорел дотла клуб.