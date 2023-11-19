Свыше ста населенных пунктов в Красноярском крае остались без электричества в связи с ураганом

Свыше чем в ста населенных пунктах Красноярского края отключено электроснабжение на фоне прошедшего в регионе урагана. Об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

Уточняется, что также зафиксированы срывы кровель в семи муниципалитетах.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы проводят более 20 бригад компании «Россети Сибирь» и «Красноярской региональной энергетической компании.

Добавляется, что для устранения последствии природной стихии привлечены более 110 человек и свыше 30 единиц техники.