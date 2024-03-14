Свыше трех тысяч сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность в Подмосковье на выборах президента

Более трех тысяч сотрудников МЧС и около трехсот единиц техники задействуют для обеспечения безопасности на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента России.

Все объекты проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности. При подготовке помещений учитывалось наличие в них в том числе исправной автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и эвакуационных выходов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Инспекторы провели на избирательных участках свыше 2,6 тысячи пожарно-тактических учений, почти 1,4 тысячи тренировок по эвакуации и более 1,5 тысячи инструктажей. Во время голосования в областном главке МЧС будет развернут штаб для оперативного решения вопросов по ликвидации возможных ЧС.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркивал, что на избирательных участках региона важно обеспечить порядок и дисциплину.