Times: украинские военные приходят в ужас от российских «умных» бомб

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — приводит издание слова военнослужащего ВСУ.

На Украине признают, что у ВСУ нет средств, которые бы позволили справиться с «умными» бомбами, и российский боеприпас демонстрирует огромную эффективность.

В Киеве считают, что единственным ответом может быть поставка западных истребителей, которые противостояли бы российским самолетам, сбрасывающим бомбы. Но поставка F-16 затягивается. По данным New York Times, первые шесть самолетов Украина сможет получить в лучшем случае к концу весны. Обучение украинских пилотов затягивается, а прихотливые западные истребители к тому же требуют специально подготовленные аэродромы и большое количество обслуживающего персонала.