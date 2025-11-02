Трех подозреваемых по делу об ограблении Лувра отпустили на свободу
Le Parisien: освобождены трое задержанных по делу о налете на Лувр
Фото: [«Подмосковье Сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Французская полиция освободила из‑под стражи трех человек, ранее задержанных по подозрению в причастности к ограблению Лувра. Об этом сообщило издание Le Parisien, пишет Lenta.ru.
По информации СМИ, задержанные находились в окружении 37‑летнего мужчины и его 38‑летней спутницы, которым уже предъявлены обвинения по делу о нападении на музей. Ранее мужчина попадал в поле зрения правоохранителей из‑за причастности к другим кражам; его ДНК была обнаружена на месте преступления в Лувре.
Спутница подозреваемого, как установлено, в момент ограбления в музее не присутствовала. Тем не менее ее ДНК нашли на подъемнике, который использовали злоумышленники.
Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.