Трех виновных в обстреле Донбасса украинских военачальников объявили в розыск
Фото: [Последствия обстрела Донецка/Дмитрий Ягодкин/ТАСС]
МВД России объявило в розыск трех высокопоставленных начальников ВСУ, ранее заочно обвиненных в обстреле Донбасса.
СК в июле предъявил обвинения бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Майорову, командующему группировкой «Восток» Игорю Палагнюку и начальнику объединенного оперативного штаба Андрею Ковальчуку.
Их обвиняют в обстреле гражданских объектов городов Донбасса, в результате которых погибли и были ранены более ста человек.
Розыскные карточки всех троих содержатся в базе МВД.