Трех виновных в обстреле Донбасса украинских военачальников объявили в розыск

СК в июле предъявил обвинения бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Майорову, командующему группировкой «Восток» Игорю Палагнюку и начальнику объединенного оперативного штаба Андрею Ковальчуку.

Их обвиняют в обстреле гражданских объектов городов Донбасса, в результате которых погибли и были ранены более ста человек.

Розыскные карточки всех троих содержатся в базе МВД.