Третьеклассник получил тяжелые травмы после падения с байка в Петербурге

В Калининском районе ученик третьего класса попал в больницу после посещения мотошколы, расположенной в северной части Санкт-Петербурга. Информация об этом происшествии была опубликована 19 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Два дня назад в детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса был доставлен девятилетний ребенок. По предварительной оценке, состояние мальчика оценивается как серьезное. У него обнаружены ушибы мягких тканей, ссадины, травма головы, а также разрыв селезенки. В настоящее время он находится в отделении реанимации.

Необходимость в медицинской помощи возникла у школьника после падения с детского мотоцикла во время тренировки по мотокроссу в Парголово вечером 17 сентября. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области юный самбист скончался от остановки сердца после занятий.