Имел допуск, но умер: в Воронежской области расследуют смерть подростка после секции самбо

В Воронежской области скончался подросток, занимавшийся самбо, после тренировочного занятия. Информация об этом происшествии была опубликована Министерством здравоохранения региона.

Как стало известно, 13-летнему подростку стало плохо в спортивном комплексе «Северная арена», расположенном в Острогожском районе. Бригада медиков, оперативно прибывшая на место происшествия, зафиксировала тяжелое состояние мальчика. У него наблюдалась высокая температура, достигавшая 40 градусов, а также судороги.

Ребенка экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где на момент поступления он находился в сознании и мог общаться с врачами. Однако состояние пациента оценивалось как критическое из-за развившейся дыхательной недостаточности и судорожного синдрома. К сожалению, в больнице у подростка произошла остановка сердца и спасти его не удалось.

Согласно официальному сообщению, ребенок посещал спортивную секцию более двух лет и имел все необходимые медицинские разрешения для занятий. В момент ухудшения самочувствия, как было отмечено, он не подвергался каким-либо физическим нагрузкам.

