Путин: Коль считал добрососедские отношения с Россией условием будущего Европы

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль считал необходимыми тесные и добрососедские отношения Германии и Европы с Россией. Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС .

По словам российского лидера, он лично общался с Колем как в период его пребывания на посту канцлера, так и после ухода из политики во время визитов в Россию.

Путин отметил, что Коль связывал будущее Германии и Европы с развитием партнерства с Россией. По его словам, бывший канцлер исходил из того, что стороны должны дополнять друг друга, а такое взаимодействие позволило бы европейской цивилизации сохранять самостоятельную роль в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Президент также заявил, что нынешние европейские политические элиты придерживаются иного подхода. В частности, он усомнился в заявлениях нынешних властей Германии о продолжении политического курса прежнего руководства страны и отметил, что позиция Коля, по его воспоминаниям, существенно отличалась от нынешних взглядов ХДС.

Ранее Путин назвал события на Украине частью давления на Россию.