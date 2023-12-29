Троих жителей Красноярского края лишат гражданства РФ за преступления

Правоохранители выявили трех выходцев из стран СНГ, причастных к обороту наркотиков. Помимо отсидки в колонии у всех них будут отобраны российские паспорта.

Трех бывших иностранцев уличили в преступлениях, которые считаются тяжкими и особо тяжкими. Поскольку российское гражданство у этих людей приобретенное, они лишены его по недавно принятому закону. Об этом сообщило ТАСС.

«Двое - Таджикистан, еще один - Киргизия. У всех хранение наркотиков или сбыт», - указали в главке МВД по Красноярскому краю.

Одному из мужчин 47 лет, второму 29 лет, и третьему исполнилось всего 22 года. Все они никак не связаны между собой. Такое решение стало первым для данного региона. После того, как преступники отбудут положенное им наказание в местах лишения свободы, их вышлют из страны.