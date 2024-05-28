Труп мужчины достали из Истринского водохранилища на территории базы отдыха

Спасатели извлекли из Истринского водохранилища тело мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось в деревне Алехново на базе отдыха «Салют». На место выезжали десять спасателей и три единицы техники.

Тело мужчины вытащили из воды накануне около десяти часов утра. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в пруду на территории частного дома в Подмосковье нашли тело 90-летней пенсионерки.