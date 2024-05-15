Тело 90-летней женщины нашли в пруду в Подмосковье

В частном пруду в деревне Яшкино под Одинцово нашли тело 90-летней женщины, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, труп пенсионерки обнаружила домработница, она обратила внимание, что автоматическое кресло, которое спускало пожилую женщину со второго этажа, находится на нижнем уровне. Горничная пошла искать пенсионерку и нашла ее тело в садовом пруду на участке.

Согласно результатам вскрытия, женщина не утонула, а умерла от сердечного приступа во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы.

Ранее сообщалось, что в пластиковом пруду в подмосковном Чехове нашли тело 26-летней девушки.