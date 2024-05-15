Тело 90-летней женщины нашли в пруду в Подмосковье
«МК»: тело 90-летней пенсионерки нашли в подмосковном пруду
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В частном пруду в деревне Яшкино под Одинцово нашли тело 90-летней женщины, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, труп пенсионерки обнаружила домработница, она обратила внимание, что автоматическое кресло, которое спускало пожилую женщину со второго этажа, находится на нижнем уровне. Горничная пошла искать пенсионерку и нашла ее тело в садовом пруду на участке.
Согласно результатам вскрытия, женщина не утонула, а умерла от сердечного приступа во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы.
Ранее сообщалось, что в пластиковом пруду в подмосковном Чехове нашли тело 26-летней девушки.