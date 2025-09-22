Цепь расправ: нападения в Ингушетии связывают с мотивом кровной мести

Причиной ножевого нападения на бывшего охранника из Ингушетии могла стать месть. Предполагается, что нападавший действовал из-за кровной вражды, связанной с его дядей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Согласно информации источника, 15 сентября на проспекте Базоркина в Назрани произошло жестокое нападение на экс-работника ЧОП. Обнаруженный в своей машине мужчина был мертв. Через три дня аналогичный инцидент произошел с 58-летним мужчиной.

Задержание подозреваемого в обоих преступлениях осуществили в минувшие выходные. Предварительные данные указывают на то, что у второй жертвы имелся неразрешенный конфликт с родственником задержанного.

По факту двух убийств начаты уголовные расследования. Рассматривается вопрос об их объединении в одно общее делопроизводство.

Ранее сообщалось, что в Клину арестовали местного жителя, который зарезал свою мать и пытался убить ее соседку.