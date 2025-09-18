В Клину арестовали местного жителя, который зарезал свою мать и пытался убить ее соседку

В Клину заключили под стражу местного жителя, который зарезал свою мать и пытался убить ее соседку. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 16 сентября в подъезде жилого дома в Высоковске. Местный житель в возрасте 46 лет на фоне внезапно возникшей неприязни напал на 70-летнюю соседку и несколько раз ударил ее ножом. На крики пострадавшей выбежала мать мужчины и попыталась остановить его. Однако тот напал на мать и нанес ей множественные ножевые ранения. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок до 16 ноября. Ход расследования дела находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Воскресенске завели уголовное дело на местного жителя, который зарубил топором пожилую женщину.