Туман с видимостью 200-800 метров ожидается в Подмосковье 5 июня

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что в ночные и утренние часы 5 июня на территории региона ожидается туман.

По данным прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 00:00 до 8:00 местами по области видимость может снижаться до 200–800 метров.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности и проявлять особую осторожность, особенно при управлении транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что пираты атаковали судно у побережья Сомали.