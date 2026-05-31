Пираты атаковали судно у побережья Сомали

У побережья Сомали в Индийском океане произошел захват нефтяного танкера. По данным местных СМИ и международных морских служб, неизвестные вооруженные люди поднялись на борт судна и установили контроль над его управлением. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на телеканал Dalsan .

Инцидент произошел в районе северо-восточного побережья Сомали. Танкер следовал по маршруту из Берберы в Могадишо, когда подвергся нападению.

Информацию о захвате подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). В сообщении ведомства говорится, что группа посторонних лиц проникла на судно во время его нахождения в сомалийских водах и взяла под контроль навигацию.

По предварительным данным, танкер, перевозивший груз, связан с пакистанскими предпринимателями. При этом число членов экипажа и их гражданство пока официально не раскрываются.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Также отсутствует информация о возможной операции по освобождению судна и экипажа.

