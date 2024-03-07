Турция собралась провести масштабную военную операцию на иракской территории

Турецкая армия должна разгромить курдские военизированные формирования, базирующиеся в Ираке, и перекрыть все сотни километров границы между двумя странами. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Боевые действия будут начаты турками в иракской провинции Эрбиль, которая расположена на севере страны. Ранее там уже проводилась операция под названием «Коготь-замок». Турецкое правительство уже договорилось по этому поводу с властями Ирака.

«Будет проведена крупномасштабная наземная операция. Было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля», - указал автор статьи обозреватель Абдулькадир Сельви.

Целью операции станет разгром боевых отрядов Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные должны полностью перекрыть для них всю границу между Турцией и Ираком, на протяжении 378 километров.

Ранее турецкий президент Эрдоган снова предложил организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. Он обратился к участникам саммита, который проходил в Албании и указал, что дипломатический путь является единственной возможностью прекратить конфликт.