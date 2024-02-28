Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал организовать мирные переговоры по Украине. Об этом он сообщил в среду, 28 февраля, в своем видеообращении к участникам саммита «Юго-Восточная Европа – Украина», который проходит в Албании.

Эрдоган отметил, что Турция старается прикладывать максимум усилий для реализации плана президента Украины Владимира Зеленского, который касается продовольственной безопасности.

«Я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова вновь организовать мирные переговоры по Украине.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров посетит Турцию с официальным визитом. Она сообщила, что глава ведомства встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Отмечалось, что стороны также затронут вопрос украинского конфликта.

Ранее мы также сообщали, что президент России Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Эрдоганом. Отмечалось, что лидеры двух стран обсудили взаимоотношения между государствами, в том числе в экономической сфере.