У подмосковного пенсионера выманили около шестнадцати миллионов рублей

Злоумышленник позвонил пожилому мужчине и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счетов пенсионера пытаются похитить денежные средства. Так, для сохранности ему предложили снять все средства и передать их в службу безопасности кредитно-финансовой организации

Потерпевший снял со своих вкладов все деньги и перевел их через банкоматы на подконтрольные счета аферистов. За несколько дней пожилой человек совершил около девяноста переводов всех личных сбережений. После этого он оформил кредит на сумму 430 тысяч рублей, которые перевел мошенникам. В общей сложности пенсионер лишился около 16 миллионов рублей.

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