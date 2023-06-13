Участники свыше двух тысяч аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники более 2,3 тысячи аварий в Московской области обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, благодаря консультации работников горячей линии почти пятьсот обратившихся оформили «Европротоколы».

В ведомстве напомнили, что Служба помощи при ДТП работает в двух форматах. Консультации по телефону оказываются в круглосуточном режиме. Также оформить дорожно-транспортное происшествие без пострадавших можно в специальных центрах помощи. Их в регионе теперь пятнадцать. На прошлой неделе такой центр открылся в Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе откроют пять новых переходов через железнодорожные пути.