Удар ВСУ по заводу в Башкирии вызвал резкий химический запах

После атаки украинской стороны на промышленный объект в башкирском городе Салават, местные жители пожаловались на сильный химический запах. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал общественность об атаке беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, на завод «Газпром нефтехим Салават».

В Сети появилось видео, демонстрирующее масштабный столб дыма, поднимающийся над предприятием. Очевидцы утверждают, что взрыву предшествовали отчетливые звуки в районе Салавата.

Следует отметить, что предприятия топливно-энергетического сектора Башкирии уже не впервые становятся целью атак со стороны Украины, несмотря на значительную дальность республики от государственной границы, превышающую тысячу километров.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 43 БПЛА над регионами РФ в ночь на 18 сентября.