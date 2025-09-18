Российская ПВО сбила за ночь 43 украинских БПЛА

На протяжении ночи на четверг, 18 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 43 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и неизменно отражала удары неприятеля.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 28 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили БПЛА. Пять дронов перехватили в Курской области. Еще три удалось нейтрализовать над Республикой Крым. Один летательный аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в течение дня среды, 17 сентября, над Белгородской областью было перехвачено шесть неприятельских беспилотников. Они были сбиты в промежутке между восемью часами утра и тремя часами дня.