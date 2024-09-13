Уголовное дело возбудили по факту массового отравления постояльцев отеля в Подмосковье
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В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту массового отравления постояльцев парк-отеля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным СМИ, с конца августа по начало сентября за медицинской помощью обратились несколько отдыхающих с признаками отравления.
По информации журналистов, причиной резкого ухудшения самочувствия людей стали некачественные продукты шведского стола.
Точное количество потерпевших сейчас уточняется. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура.