Уголовное дело возбудили против акушера из Люберец, который вытащил новорожденного щипцами

Следователи возбудили дело против акушера, который вытащил новорожденного щипцами, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась в Люберцах. Ребенок скончался через сутки после появления на свет. По информации издания, акушер решил использовать щипцы, поскольку женщина не могла родить самостоятельно более двенадцати часов.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», медработнику грозит до трех лет колонии, если его вина будет доказана.