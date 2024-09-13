Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения собаки на четырехлетнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на четырехлетнюю девочку. Все произошло в подмосковном Солнечногорске.

Ребенка госпитализировали с ранами головы и шеи, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в региональной прокуратуре уточнили, что собака выбежала через открытый забор с участка в СНТ «Ветеран». Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося, а также контролирует ход и результаты расследования.