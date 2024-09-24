Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели рабочего в результате падения погрузчика

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека, возбудили в Пушкино после гибели рабочего. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел летом на производственной территории города. На площадке рабочие разгружали технику с платформы грузового автомобиля. В какой-то момент один из погрузчиков упал на разнорабочего. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется, кто несет ответственность за нарушение правил безопасности на площадке.

Актуально
Пушкино
Подмосковье