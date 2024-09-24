Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели рабочего в результате падения погрузчика

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека, возбудили в Пушкино после гибели рабочего. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел летом на производственной территории города. На площадке рабочие разгружали технику с платформы грузового автомобиля. В какой-то момент один из погрузчиков упал на разнорабочего. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется, кто несет ответственность за нарушение правил безопасности на площадке.