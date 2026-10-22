Уязвимость в PHP обрушила госсайты минимум в 13 странах мира

Как минимум в 13 странах мира из-за критической уязвимости в языке программирования PHP были отключены многие государственные сайты. Такие подсчеты на основе сообщений правительственных пресс-служб и СМИ приводит ТАСС .

Первыми о приостановке работы официальных порталов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже стало известно об отключении ряда правительственных сайтов в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, ФРГ, Чехии и Японии.

Власти Великобритании и США распространили предупреждение с требованием проверить все системы, работающие на PHP, на предмет вредоносной активности.

Помимо государственных ресурсов, в Европе пострадали сайты ряда СМИ, включая порталы Rapporteur и LMS, веб-ресурсы Би-би-си, RTL и Латвийского радио. Также сообщалось об отключении интернет-платформ некоторых университетов Германии и Австрии, ряда образовательных программ и футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что коллекторы раздели москвичку с помощью ИИ ради выбивания долгов.