Уязвимость в PHP обрушила госсайты минимум в 13 странах мира

ТАСС: госсайты Нидерландов, США и Японии отключены из-за уязвимости в PHP

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Как минимум в 13 странах мира из-за критической уязвимости в языке программирования PHP были отключены многие государственные сайты. Такие подсчеты на основе сообщений правительственных пресс-служб и СМИ приводит ТАСС.

Первыми о приостановке работы официальных порталов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже стало известно об отключении ряда правительственных сайтов в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, ФРГ, Чехии и Японии.

Власти Великобритании и США распространили предупреждение с требованием проверить все системы, работающие на PHP, на предмет вредоносной активности.

Помимо государственных ресурсов, в Европе пострадали сайты ряда СМИ, включая порталы Rapporteur и LMS, веб-ресурсы Би-би-си, RTL и Латвийского радио. Также сообщалось об отключении интернет-платформ некоторых университетов Германии и Австрии, ряда образовательных программ и футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что коллекторы раздели москвичку с помощью ИИ ради выбивания долгов.

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