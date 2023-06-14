Украинская армия обстреляла город в Херсонской области
Фото: [© Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Один человек был ранен в Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела.
Происшествие случилось сегодня рано утром. Один из снарядов попал в жилой дом, находящийся на улице Букина, от чего пострадал местный житель. Об этом сообщила администрация городского округа в своем микроблоге. Помимо этого в поселке Плодовое, который входит в состав городского округа, было повреждено снабжение электроэнергией.
«Аварийная служба Новокаховского РЭСа работает над устранением повреждений», - заверили представители администрации.