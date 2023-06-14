Украинская пресса сообщила о взрывах в Одессе прошедшей ночью

Сразу же после того, как они произошли, в городе была объявлена воздушная тревога.

Ряд украинских средств массовой информации заявили о том, что в Одессе ночью были слышны несколько очень сильных взрывов. После того, как их услышали, в Одессе и прилегающих к ней районах сработали сигналы оповещения местных жителей о воздушной тревоге. По утверждению издания УНИАН, глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук обратился к одесситам с призывом отправиться в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

Ранее пресса заявила о том, что прошедшей ночью сигналы воздушной тревоги звучали в Запорожье, а также в Харькове. Журналисты не стали приводить никаких подробностей.