Украинские войска начали использовать БПЛА с термитными зарядами
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Украинские силы в зоне специальной военной операции начали применение беспилотных летательных аппаратов, оснащенных боеприпасами с термитным наполнением, обладающим высокой воспламеняемостью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <...> даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны. Хотя эффективность [таких боеприпасов] тоже условная, потому что даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить такой пожар», — говорится в сообщении.
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