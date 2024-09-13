Украинские войска начали использовать БПЛА с термитными зарядами

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <...> даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны. Хотя эффективность [таких боеприпасов] тоже условная, потому что даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить такой пожар», — говорится в сообщении.