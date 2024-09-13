Военкора Поддубного выписали из НИИ скорой помощи

Евгения Поддубного, военного корреспондента, выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, 7 августа Поддубный получил ранение в Курской области после атаки украинского беспилотника. Он получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию Курской областной больницы, где прошел необходимые обследования, курс лечения, а затем был переведен в Москву.

На следующий день утром врачи проинформировали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и повреждения лицевого скелета, его состояние стабильно тяжелое.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, полагает, что военного корреспондента могли целенаправленно выслеживать.

Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая Поддубного, не пострадала. Поддубного перевезли на лечение в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что за ночь 20 украинских БПЛА сбили над субъектами РФ.