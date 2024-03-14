Украинский беспилотник самолетного типа атаковал Белгород

Падение дрона в Белгороде вызвало пожар, повреждения получил частный жилой дом. Никто из жителей не пострадал, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обломки взорвавшегося беспилотного летательного аппарата подожгли сухую траву, а взрывная волна вышибла стекла в расположенном рядом частном доме. Возгорание было тут же потушено прибывшими на место взрыва пожарными расчетами.

«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», - написал глава региона.

Губернатор Гладков добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают совершать подворовый обход вокруг места падения дрона.

Ранее сообщалось, что поселок Прохоровка, который находится в Белгородской области рядом с границей, попал под удар двух беспилотников. В итоге у одного частного дома загорелась кровля, еще один дом был поврежден осколками.