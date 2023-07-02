Уличные беспорядки перекинулись с Франции на Швейцарию

Около восьми вечера в самом центре этого городе собрались компании молодежи. Они начали бить витрины магазинов и ломать у них двери. Им попытались противодействовать правоохранители, но в них тут же полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

«Неоднократно сотрудникам полиции приходилось разгонять агрессивно настроенных молодых людей в капюшонах», - распространила сообщение муниципальная полиция Лозанны.

Об этом рассказало ТАСС. В результате было задержано семь человек, среди которых только один совершеннолетний. Гражданство Швейцарии имеют двое задержанных, а все остальные являются мигрантами.