Умер пострадавший при украинском обстреле житель Белгородской области

Житель Новой Таволжанки, попавшей под обстрел со стороны Украины днем 15 августа, скончался. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, ранее в результате ЧП в больницу поступили двое – мужчина в тяжелом состоянии и женщина. Сейчас стало известно, что мужчину из-за проникающего ранения грудной клетки в плевральную полость спасти не удалось, пострадавший скончался после большой кровопотери.

Ранее сообщалось, что артиллерийские мины в Белгородской области во вторник разорвались рядом с домом, который восстанавливался.