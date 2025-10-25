Силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об уничтожении вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 2:29 по московскому времени.
В настоящее время в районе падения обломков беспилотника работают оперативные службы. Специалисты проводят осмотр территории и сбор материальных свидетельств.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске получат выплаты.