Устроившие теракты в Дагестане боевики планировали их около месяца

Боевики, напавшие на дагестанские города Махачкалу и Дербент, планировали теракты примерно месяц — с середины мая. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек.

Отмечается, что настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков, поскольку его фотография была закреплена в их чате.

Напомним, что вчера в Махачкале и Дербенте боевиками были атакованы синагоги, православные храмы и пост ДПС. Они устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, однако были заблокированы полицией и ликвидированы. В итоге атак погибло 15 правоохранителей, а также четверо гражданских.