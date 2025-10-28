В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В соответствии с данными Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в международных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» были введены временные ограничения на выполнение операций по приему и выпуску воздушных судов.

Также следует отметить, что аэропорт Пензы временно приостановил свою деятельность по приему и отправке авиаперевозок.

