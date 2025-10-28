Четыре украинских дрона уничтожено в Подмосковье

Минобороны: 57 украинских дронов уничтожено над регионами России

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]

28 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было успешно нейтрализовано 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, представляющих угрозу с территории Украины, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

Анализ географического распределения уничтоженных БПЛА позволяет выделить следующие ключевые зоны:

  • Над территорией Брянской области было нейтрализовано 35 аппаратов.
  • Над Ростовской областью было уничтожено 9 БПЛА.
  • Над Калужской областью было успешно перехвачено 4 аппарата.
  • Над Тульской областью было нейтрализовано еще 4 БПЛА.
  • Над Московским регионом, включая три БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, было уничтожено 4 аппарата.
  • Над территорией Курской области был перехвачен 1 БПЛА.