Четыре украинских дрона уничтожено в Подмосковье

28 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было успешно нейтрализовано 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, представляющих угрозу с территории Украины, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.