В Афганистане потерпел крушение индийский пассажирский самолет

В Афганистане произошла авиакатастрофа с индийским пассажирским самолетом. Воздушное судно потерпело крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщило агентство Паджвак.

«В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана», — говорится в материале.

Как передают РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, накануне вечером самолет Falcon 10 пропал с радаров в Афганистане и перестал выходить на связь. Он был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов.

Отмечается, что рейс являлся чартерным. Он следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Других подробностей нет.

5 января стало известно, что в результате крушения частного самолета на Карибах, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Полиция начала расследования трагического инцидента.

Ранее мы сообщали, что Польша не будет подавать иск к России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в которой погиб на тот момент президент республики Лех Качиньский.