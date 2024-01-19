Польша не будет подавать иск против РФ в Европейский суд по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Правительство Польши не станет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском, которая произошла в 2010 году. Об этом в своих соцсетях написал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154, выполнявший рейс 101 ВВС Польши, потерпел крушение вблизи Смоленска. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В их числе оказался президент Польши Лех Качиньский с супругой, экс-президента республики Рышард Качоровский и 18 членов польского парламента. Делегация летела на мероприятие, посвященное памяти жертв Катынской резни.

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — написал Сикорский.

Он уточнил, что намерен в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по иску в ЕСПЧ.

После катастрофы в 2010 году западная пресса начала писать о «теориях заговора» в связи с крушением самолета. Отмечалось, что воздушное судно было намерено сбито российской стороной по политическим мотивам, а действующая на тот момент в Польше партия «Гражданская платформа» знала об этом заговоре.

Ни одного подтверждения в последующем такая теория не получила. По официальной версии, пилоты самолета не справились с управлением.

Ранее мы сообщали, что Генштаб Польши обвинил Россию во вторжении в воздушное пространство республики.