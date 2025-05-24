Властей Киева шокировала новая тактика РФ при ночной атаке на столицу
«Страна»: власти Киева заявили о новой тактике РФ при ночной атаке на столицу
Фото: [flickr.com]
Киевские власти сообщили об изменении тактики российских войск после ночной атаки на столицу. По заявлению главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, нынешняя атака является одной из самых масштабных и комбинированных. Он отметил, что Россия продолжает разрабатывать новые способы применения БПЛА, одновременно нанося удары баллистическими ракетами.
Как пишет газета «Страна», он также поделился свежей информацией о последствиях атаки. В настоящее время известно о не менее чем 15 пострадавших в столице, а в Оболонском районе обломки попали в торговый центр.
Ткаченко уточнил, что на данный момент зафиксировано как минимум 4 места с разрушениями. Осколки сбитых целей упали на открытой местности в нескольких районах города.
Наиболее серьезные повреждения в Оболонском районе получил жилой многоквартирный дом. Беспилотник повредил несколько квартир, расположенных с третьего по шестой этажи. В этом районе известно о пяти пострадавших. В Голосеевском районе в результате падения обломков дрона пострадал один человек и пять автомобилей.
В Святошинском районе повреждения получила нежилая инфраструктура в нескольких местах. Пожар был локализован, в настоящее время ведется ликвидация отдельных очагов возгорания.
В Соломенском районе семь человек получили ранения из-за пожара в многоэтажном здании. В Шевченковском районе зарегистрирован пожар в нежилом здании, который был успешно локализован. В Днепровском районе обломки повредили квартиру, расположенную на третьем этаже многоквартирного дома. Сообщается о двух пострадавших.
Ранее в сети появились кадры пожаров в Киеве после атаки российских ракет и «шахедов».