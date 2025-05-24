Властей Киева шокировала новая тактика РФ при ночной атаке на столицу

Киевские власти сообщили об изменении тактики российских войск после ночной атаки на столицу. По заявлению главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, нынешняя атака является одной из самых масштабных и комбинированных. Он отметил, что Россия продолжает разрабатывать новые способы применения БПЛА, одновременно нанося удары баллистическими ракетами.

Как пишет газета «Страна», он также поделился свежей информацией о последствиях атаки. В настоящее время известно о не менее чем 15 пострадавших в столице, а в Оболонском районе обломки попали в торговый центр.

Ткаченко уточнил, что на данный момент зафиксировано как минимум 4 места с разрушениями. Осколки сбитых целей упали на открытой местности в нескольких районах города.

Наиболее серьезные повреждения в Оболонском районе получил жилой многоквартирный дом. Беспилотник повредил несколько квартир, расположенных с третьего по шестой этажи. В этом районе известно о пяти пострадавших. В Голосеевском районе в результате падения обломков дрона пострадал один человек и пять автомобилей.

В Святошинском районе повреждения получила нежилая инфраструктура в нескольких местах. Пожар был локализован, в настоящее время ведется ликвидация отдельных очагов возгорания.

В Соломенском районе семь человек получили ранения из-за пожара в многоэтажном здании. В Шевченковском районе зарегистрирован пожар в нежилом здании, который был успешно локализован. В Днепровском районе обломки повредили квартиру, расположенную на третьем этаже многоквартирного дома. Сообщается о двух пострадавших.

Ранее в сети появились кадры пожаров в Киеве после атаки российских ракет и «шахедов».